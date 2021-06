AL/RS aprova federalização da RSC 163 entre Tenente Portela e Barra do Guarita

Apreciado na tarde da terça-feira (29/6), em sessão plenária, a Assembleia Legislativa (AL/RS) aprovou o Projeto de Lei nº 232/2020 que autoriza o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) a transferir para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a titularidade do trecho de aproximadamente 25 quilômetros da RSC 163 que liga os municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Barra do Guarita.

Pauta de várias reuniões em órgãos estaduais e federais nos últimos meses, a aprovação da federalização da rodovia na AL/RS é considerada um avanço fundamental, pois diversas lideranças regionais acreditam que o repasse da titularidade da RSC 163 para o DNIT é essencial no movimento que visa a construção da ponte sobre o Rio Uruguai, entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC).

Antes de ser apreciado pelos parlamentares gaúchos na forma de Projeto de Lei, o processo de federalização da RSC 163 recebeu pareceres favoráveis no Conselho de Administração do DAER e no Conselho Rodoviário da Secretaria Estadual de Logística e Transportes.

— A federalização é um passo importante para agora seguirmos mobilizados pela construção da ponte, que vai beneficiar não apenas os municípios de Itapiranga e de Barra do Guarita, mas todo o Noroeste do Rio Grande do Sul e Extremo Oeste de Santa Catarina. O investimento será fundamental para alavancar o desenvolvimento econômico de ambas as regiões — frisou a deputada Zilá Breitenbach (PSDB), que é ex-prefeita de Três Passos.

