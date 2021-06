PRF prende mulher que trazia pasta base de cocaína para a região

Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde de ontem, (29), na BR 480 em Chapecó, um quilo de pasta base de cocaína. Uma mulher de 29 anos foi presa.

A droga foi localizada durante abordagem a um ônibus de viagem da linha Santarém/PA – Porto Alegre/RS.

A pasta base estava em posse de uma passageira, que viajava com a droga escondida na jaqueta. Ela confessou que receberia a quantia de R$ 2.500,00 para entregar o produto ilícito em Carazinho/RS.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia de Chapecó e vai responder por tráfico de drogas. A substância está avaliada em R$ 125 mil reais, valor que deixa de cair nas mãos do crime organizado.

