Vereador solicita auxílio financeiro aos microempresários de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da segunda-feira (28/6), o vereador Paulo Hermel (PDT) apresentou um pedido de providência visando o repasse de auxílio financeiro aos microempresários de Coronel Bicaco devido às consequências econômicas provocadas pela pandemia da Covid-19.

Ao se manifestar em plenário, o edil solicitou que o Poder Executivo estude a possibilidade de elaborar um Projeto de Lei para ajudar os pequenos empresários bicaquenses que, inúmeras vezes, tiveram suas atividades comerciais restringidas por decretos municipais ou estaduais.

— Muitos empresários pagam aluguel e ainda precisam pagar os impostos. Esse auxílio será de suma importância para que essas pessoas continuem em seu ramo comercial — acrescentou Paulo Hermel.

