Panambi: Bebê recém nascida é encontrada jogada em ciclovia

Policiais militares de Panambi localizaram, um recém nascido abandonado, na madrugada desta quarta-feira (30). A guarnição se deslocou ao local, após receber uma ligação informando que havia uma criança recém nascida, sem roupas, abandonada na ciclovia. A criança foi encaminhada ao hospital para os devidos cuidados. Na ligação o homem informou que estava passando, viu a criança e parou para atender, mas quando a polícia chegou já não havia ninguém no local. O bebê é do sexo feminino, está recebendo atendimento médico no Hospital de Panambi e passa bem.

