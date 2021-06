Vacinação contra covid-19 chega a pessoas na faixa dos 35 a 39 anos em cidades do RS

Algumas cidades do interior do Estado avançam a passos largos na campanha de vacinação contra a covid-19 e já imunizam grupos etários de forma mais adiantada do que prevê o calendário do governo do Estado. Enquanto a Capital começa a imunizar a partir de 46 anos nesta quarta-feira (30), pessoas na faixa dos 39 aos 35 anos, que de acordo com o planejamento do Piratini receberiam a primeira dose na primeira quinzena de agosto, já estão sendo incluídas em diversos municípios, conforme levantamento de GZH junto a prefeituras. O plano do governo estadual é vacinar até 20 de setembro toda a população gaúcha acima dos 18 anos com pelo menos uma dose.

Desde 12 de junho, a cidade de Candiota, na Campanha, começou a imunizar pessoas a partir dos 35 anos e que não fazem parte do grupo prioritário.

Outras localidades também avançaram na imunização dos grupos por idade. Alvorada, na região Metropolitana, está em 39 anos ou mais. Benjamin Constant do Sul, na região Norte, alcançou os 35 anos. Charrua, no Norte do Estado, chegou aos 36. Paulo Bento, na região Norte, está nos 38. Severiano de Almeida, no Norte gaúcho, chegou na casa dos 38 anos. Por fim, Nonoai, no Norte, alcançou os 37 anos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.