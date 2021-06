Cotrijuí renova os contratos de aluguéis de suas estruturas

A Cotrijuí abriu o processo de renovação de contratos de aluguéis com empresas e organizações que locaram estruturas da cooperativa.

O interventor designado pela Justiça, Rafael Brizola, explica que houve a prorrogação por mais três anos de determinados contratos referentes às unidades, especialmente os armazéns para recebimento de grãos.

— O primeiro contrato de aluguel era, justamente, por três anos — revelou o interventor. Ele ainda afirmou que será realizada a negociação para renovar os aluguéis dos postos de combustíveis, agroindústria e o frigorífico situado em São Luiz Gonzaga.

A Cotrijuí está em intervenção judicial desde que a última diretoria – escolhida pelos associados – foi afastada devido à crise financeira.

