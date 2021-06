Esperança do Sul terá Centro de Reabilitação Traumatológica

A Administração Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Esperança do Sul anunciaram que já está sendo elaborado o projeto do Centro Municipal de Reabilitação Traumatológica.

O espaço que será edificado ainda em 2021, no terreno do Posto de Saúde, contará com uma sala para fisioterapia e outra para acupuntura e pilates, terá um custo projetado inicialmente em R$ 100.000,00, (cem mil reais) com recursos oriundos da emenda impositiva da Câmara de Vereadores, outra parcela será de colaboração do Sicredi Raízes, através do programa Apoiar Fundo Social e o restante com recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário de Saúde Ademir da Cruz enfatiza que é de grande importância para o município ter um espaço exclusivo para estas atividades, que vem se tornando cada vez mais importantes no atendimento à saúde pública e o local possibilita às pessoas ter mais acessibilidade, pois o público alvo destes atendimentos geralmente possuem dificuldade de locomoção.

