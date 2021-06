Homem tenta matar criança de quatro anos em Soledade

A Brigada Militar de Soledade prendeu um homem por tentativa de homicídio de uma criança na tarde de ontem, segunda-feira, 28, no bairro Botucaraí em Soledade.

Conforme informações da Brigada Militar, ele agrediu a menina de 4 anos batendo a cabeça da dela contra o cordão da rua por diversas vezes até ela ficar desacordada.

A Brigada Militar de Soledade teve conhecimento do fato através da base operacional, visto que a criança deu entrada no Hospital Frei Clemente com diversas lesões na cabeça.

Com isso, a BM foi até a casa de saúde e a mãe da criança informou que o homem, de 55 anos de iniciais R.S.O., agrediu sua filha, batendo a cabeça dela até que ela ficasse desacordada.

A guarnição da BM se deslocou até o local do fato onde encontrou o autor que estava lesionado com um corte na testa além de escoriações na face.

As lesões foram oriundas da tentativa de conter o agressor pelo seu cunhado, que informou aos policiais que teve que usar a força para que o homem parasse de agredir a criança.

Segundo a BM, o próprio cunhado do agressor foi quem auxiliou a encaminhar a criança, junto com a mãe dela, para o pronto socorro.

A criança segue em atendimento hospital de Soledade em estado que inspira cuidados. A irmã do agressor relatou que o irmão é esquizofrênico e possui um processo de internação no judiciário.

