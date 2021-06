Chiapetta realiza vacinação para população a partir de 46 anos e sem comorbidades nesta terça,29

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que nesta terça-feira (29) estão sendo vacinadas contra a covid-19 as pessoas a partir de 46 anos sem comorbidades e demais pessoas de grupos prioritários que já tenham sido contemplados na Campanha de Vacinação e que ainda não procuraram a Unidade Básica de Saúde para receber a sua dose.

A vacinação está acontecendo na Unidade Básica de Saúde até as 11hs e retoma a tarde, das 13h30 ás 16h30.

É necessário trazer documento de identificação e carteira de vacinas.

