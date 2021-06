Dois municípios da Região aplicaram doses abaixo do percentual do RS

A grande maioria dos municípios da Fronteira Noroeste está acima da média estadual no percentual de aplicação de vacinas contra a covid-19. No RS, o índice de aplicação é de 86%, e na Região FN, apenas os municípios de Horizontina (83,3%) e Doutor Maurício Cardoso (82,7%). No RS, o índice de aplicação é de 86%, com 8.343.986 doses recebidas, 7.378.450 distribuídas e 6.357.745 aplicadas.

Os três municípios da Região que apresentaram índices mais altos são São José do Inhacorá com 97,7%, e recebeu 1.890 doses e já aplicou 1.847. Senador Salgado Filho atingiu 97,6%, aplicando 1.761 doses das 1.805 recebidas. Porto Vera Cruz atingiu a marca de 97,4%, recebeu 1215 doses e aplicou 1.184 doses.

Santa Rosa aplicou 87,9% das vacinas recebidas. No total foram aplicadas 39.996 das 45.487recebidas,

Já no Rio Grande do Sul, pelo menos cinco municípios gaúchos estão com percentual de aplicação das vacinas contra a Covid-19 abaixo de 65%, consideravelmente abaixo à média do Estado. Isso significa especificamente o número de doses que foram aplicadas na cidade de acordo com as doses que foram destinadas. Até a tarde desta segunda-feira, os cinco municípios com menor percentual de aplicação dos imunizantes eram, respectivamente: Chuí (54,6%); Gramado Xavier (57,1%), Rio Grande (59,7%); Chuvisca (60,5%) e Muliterno (63,7%).

Chuí recebeu 3.528 doses e aplicou 1.925. O município, além de ter o menor percentual de doses aplicadas com relação à quantidade destinada, também é o que apresenta menor porcentagem de imunizados com relação à população geral. Dos 6.635 habitantes, 1.012 receberam a primeira dose, ou seja, 15,3% da população e apenas 623 (9,4%) estão com o esquema vacinal completo.

