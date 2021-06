Vacinação ajuda a reduzir internações e derruba em 50% percentual de idosos com covid-19 em UTIs no RS

O avanço da vacinação contra a covid-19 já provoca impacto significativo sobre a internação hospitalar de pacientes no Rio Grande do Sul.

O número de leitos destinados à pandemia segue em tendência de declínio desde o começo do mês, e a maior proteção conferida aos idosos provoca uma mudança radical no perfil das pessoas hospitalizadas em unidades de terapia intensiva (UTIs). Entre janeiro e junho, caiu pela metade a proporção de doentes com 60 anos ou mais entre aqueles em situação crítica com covid no Estado. Especialistas alertam que, ainda assim, o vírus segue em alta circulação e exige a manutenção de medidas preventivas para que o cenário não volte a piorar.

Até a tarde de ontem, segunda-feira (28), 40% dos gaúchos já haviam recebido pelo menos uma dose da vacina, e 16% estavam com o esquema vacinal completo. Os números ainda estão distantes do patamar de sete em cada 10 habitantes com imunização integral para frear a circulação do vírus, mas avalia-se que as aplicações já trazem benefícios concretos.

– Ainda não temos imunidade coletiva, mas já conseguimos ver a proteção individual que a vacina oferece justamente contra as formas moderada e grave da doença. As doses começaram a ser oferecidas para grupos como o dos idosos – avalia o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Juarez Cunha.

Há cerca de três semanas, os gaúchos também observam um declínio suave, mas constante, na quantidade de pacientes internados em leitos clínicos e de UTI. Apenas nas últimas duas semanas, houve diminuição de 13% na demanda de pacientes com o vírus em alas de terapia intensiva e de 23% em setores de enfermaria, de acordo com os dados disponíveis até as 14h desta segunda.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.