Miraguaí registra dezesseis casos ativos de Covid-19 nessa segunda-feira

No início da tarde de hoje (28), a secretaria de saúde divulgou a atualização do boletim epidemiológico da Covid-19. Segundo os dados, Miraguaí registra atualmente dezesseis pacientes com a doença ativa. Desse total, dois pacientes estão hospitalizados, sendo um na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um em leito de enfermaria.

Ao todo, quinze pacientes aguardam o resultado dos exames laboratoriais. Desde o início da pandemia foram confirmados 568 casos de coronavírus e 538 curados.

