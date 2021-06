Ciclovia de Miraguaí poderá ser ampliado em uma segunda etapa

Valdelírio Preto, o Pretinho, prefeito de Miraguaí foi entrevistado neste sábado no programa Tribuna Popular onde falou para o jornalista Jalmo Fornari sobre o projeto de construção de um caminhodromo e ciclovia entre o frigorifico da Mais Frango e a comunidade de Irapuá.

Segundo o prefeito, o projeto foi possível graças a uma emenda da deputado Danrlei de Deus, PSD, que ainda garantiu que após a conclusão dessa obra, que já está com orçamento garantido, enviará ao município mais uma emenda para que a obra seja ampliada até a cidade de Miraguaí.

O prefeito relatou que como trabalhou por cerca de 15 anos na Mais Frango foi testemunha de como os trabalhadores estão a mercê de acidentes ao trafegarem a pé ou de bicicleta até o seu trabalho. Ele disse que ele mesmo testemunhou vários casos.

Pretinho disse que neste momento o dinheiro está na Caixa Econômica Federal, que deverá fazer a liberação e após isso será aberto a licitação para contratar uma empresa para realizar a obra.

