Vídeo mostra caminhão dos bombeiros sendo atingido por carro no centro de Ijuí

O caminhão do Corpo de Bombeiros – com a sirene ligada e sinais luminosos acesos – se deslocava para controlar o fogo que consumia um Ford Focus no centro da cidade de Ijuí quando foi atingido por um Renault Captur. A colisão lateral ocorreu por volta das 23 horas da sexta-feira (25/6).

O vídeo gravado por um motorista mostra o exato momento em que o caminhão é acertado no tanque de combustível. O fato aconteceu no semáforo entre as ruas do Comércio e Treze de Maio. Uma pessoa que estava no automóvel sofreu ferimentos e foi socorrida pelo SAMU.

Testemunhas relataram que as chamas do Ford Focus se alastraram em virtude do óleo diesel que derramou do tanque do caminhão. Entretanto, o sinistro foi controlado na sequência com o auxílio de outra viatura do Corpo de Bombeiros.

Vídeo: Reprodução/WhatsApp