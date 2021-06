Redentora se aproxima da marca de 900 moradores curados da Covid-19

O boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (25/6), pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), aponta que, dos 936 moradores contaminados com o novo coronavírus, 894 já se recuperaram e 27 perderam a vida por causa de complicações do vírus.

O município encerrou a semana com 15 casos ativos e três redentorenses ocupando leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em virtude da Covid-19.

