Operação Avante fiscaliza veículos e pessoas em Três Passos

Entre a quinta-feira e a sexta-feira desta semana, a Brigada Militar (BM) de Três Passos desencadeou novas ações da Operação Avante. O objetivo é a prevenção e repressão aos crimes no município e na região de fronteira com a Argentina.

Segundo dados fornecidos pela BM, nos dois dias da operação, foram identificadas 113 pessoas e fiscalizados 64 veículos. Numa abordagem, os policiais militares flagraram um motorista com visíveis sinais de embriaguez.

