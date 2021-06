Tenente Portela acaba a semana com 87 casos ativos do novo coronavírus

O boletim epidemiológico da sexta-feira (25/6) revela que Tenente Portela possui 87 casos ativos do novo coronavírus e cinco pessoas esperando o resultado dos exames laboratoriais.

Desde que a pandemia iniciou, o município acumula 1.673 diagnósticos positivos da doença. Deste montante, 1.557 pacientes se recuperaram e 29 morreram. O óbito mais recente foi confirmado no dia 22 deste mês.

O Hospital Santo Antônio (HSA) registra nove moradores de Tenente Portela internados por causa da Covid-19. São oito casos confirmados e um suspeito. Dois hospitalizados ocupam leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Balanço da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) mostra que, até o momento, foram realizados 6.879 testes para verificação de contaminação, dos quais, 5.310 resultados acabaram descartados.

