RS chega a 31 mil mortes por Covid em 10 dias após registrar 30 mil óbitos

Dez dias após registrar a marca de 30 mil mortes por Covid-19, o Rio Grande do Sul chega a 31 mil vítimas. Nesta sexta-feira (25), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais 127 óbitos.

A maioria deles ocorreu entre 4 e 24 de junho. Outros 15 registros, no entanto, aconteceram em datas anteriores entre março e maio.

Com isso, a média móvel de mortes apresenta uma redução dentro do limite do que é considerado estabilidade. Houve, em comparação com duas semanas atrás, uma variação de -15%.

A SES também identificou mais 5.886 pessoas infectadas pelo coronavírus. Assim, o total de casos desde o começo da pandemia é de 1.204.704.

