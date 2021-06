Presídio de Santa Rosa suspende visitas após surto de Covid-19

O Presídio Estadual de Santa Rosa restringiu na tarde desta sexta-feira (25) a visita de advogados e familiares aos apenados devido a surto de covid-19 no local.

A confirmação se deu em nota encaminhada aos advogados pela OAB local. Os advogados e familiares não poderão acessar o Presídio até o dia 07 de julho. A medida busca reduzir a contaminação por Covid-19 no local.

Segundo Rubesmar Goebel, diretor do Presídio, ao todo 12 apenados do Regime Fechado positivaram para covid-19, e por isso foi necessário a medida. Está autorizada apenas a entrega de mantimentos aos detentos.

