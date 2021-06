Homens são presos e adolescente é apreendido por armazenar pornografia infantil em Uruguaiana

Dois homens foram presos em flagrante por armazenamento de pornografia infantil em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do estado, na manhã desta sexta-feira (25). Um adolescente também foi apreendido.

As detenções aconteceram enquanto a Polícia Civil cumpria seis mandados de busca e apreensão em cinco residências e um instituto de ensino da cidade, durante operação de combate à pedofilia.

Segundo a polícia, os dois adultos pediam fotos íntimas para meninas adolescentes e depois as chantageavam dizendo que, se não enviassem mais fotos, eles iriam compartilhar as imagens na internet. Já o menor armazenava material íntimo de crianças.

De acordo com o delegado Vinícius Nahan, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, os dois adultos vão responder por extorsão e os três por armazenamento de pornografia infantil. O adolescente foi levado para o Centro de Atendimento Socioeducativo – Regional de Uruguaiana (Case Uruguaiana) e permanece no local até decisão da Justiça.

"Na escola, apreendemos arquivos dos computadores usados pelos dois alunos investigados para apurar possível uso das máquinas da escola no armazenamento de pornografia infantil", explica o delegado.

As buscas foram por aparelhos eletrônicos, celulares e computadores de cinco pessoas investigadas por armazenar ou repassar fotos de crianças.

