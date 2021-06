Atenção: Coronel Bicaco suspende vacinação contra covid-19

A secretaria municipal de saúde informou na manhã desta sexta-feira,25 de junho, que está suspensa a vacinação contra a covid-19, pois não há mais vacinas em estoque.

Em comunicado, a secretaria está aguardando a chegada de novas doses e posteriormente retomará a vacinação no município.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.