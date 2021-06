Morre Telmo Albuquerque, pai do ex-deputado Beto Albuquerque, aos 85 anos

Faleceu na noite de ontem, quinta-feira, dia 24 de junho, em Passo Fundo, o senhor Telmo Lopes de Albuquerque, 85 anos, pai do ex-deputado e atual vice presidente nacional do PSB Beto Albuquerque.

O senhor Telmo exerceu em Passo Fundo por muitos anos a profissão de mecânico, onde Beto também trabalhou mesmo depois de formado em Direito pela UPF. Telmo faleceu após internação devido a Covid-19. Os atos fúnebres serão informados de forma posterior.Em Sede Independência, conhecido como Taquari, estão os avós paternos e maternos de Beto Albuquerque.

A esposa do Senhor Telmo, a Sra. Vanir Teresinha Turra de Albuquerque, também está internada devido a Covid-19 e lutando contra a doença.

