Tenente Portela soma 89 casos ativos de Covid-19

Tenente Portela possui 89 casos ativos do novo coronavírus. É o que aponta o boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira (24/6). Nove pessoas aguardam o resultado dos exames laboratoriais no momento.

Desde o início da pandemia, 1.669 portelenses contraíram o vírus, sendo que, 1.551 estão recuperados e 29 morreram devido a complicações provocadas pela Covid-19. O óbito mais recente foi registrado no dia 22 de junho.

Nove residentes em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude do novo coronavírus. São sete infectados e dois casos suspeitos. No entanto, apenas dois pacientes permanecem na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Eles têm a contaminação comprovada.

