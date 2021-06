Edil solicita pinturas para melhorar o trânsito em Coronel Bicaco

O vereador do PP, Antônio Martins, apresentou proposição na sessão ordinária do dia 21 de junho requerendo a pintura das faixas do estacionamento oblíquo em frente à agência dos Correios e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), localizados na Rua Severino Dias. No mesmo documento é solicitada a pintura de nova sinalização nos quebra-molas existentes na ERS 317 na saída para Redentora.

Em relação aos redutores de velocidade na rodovia, o edil frisou que a pintura é necessária porque nesta época de inverno a visibilidade dos motoristas pode diminuir em virtude das chuvas ou neblina.

— A pintura dos quebra-molas ajuda aqueles motoristas que não conhecem a rodovia e também pode evitar acidentes de trânsito — acrescentou o progressista.

