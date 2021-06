Vereador reivindica sistema de vídeo monitoramento no centro de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária do dia 21 de junho, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) solicitou, através de proposição, a instalação de sistema de vídeo monitoramento na Avenida Presidente Vargas e na Praça João Goulart. O objetivo é coibir a ação de vândalos nesses espaços públicos.

O pedetista justificou seu pedido, argumentando que o Poder Executivo está investindo alto na revitalização da praça e dos canteiros centrais da avenida. Ele citou de exemplo os atos de depredação que ocorrem com frequência no estádio municipal, onde várias placas de concreto que formam o muro já foram arrancadas.

— Se alguns vândalos, que não tem respeito pelo patrimônio alheio, destroem o que é feito para o povo, precisamos de um mecanismo para identifica-los, responsabiliza-los e fazer com que arquem com os prejuízos devolvendo aos cofres públicos — ressaltou Lucas Santos da Cruz.

Colocada em votação, a proposição nº 060/2021 foi aprovada por unanimidade.

