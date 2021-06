Homem que visitou a região não é presidente da Hyundai Motors

Recentemente diversos municípios da região divulgaram a visita do presidente da Hyundai no Brasil, Victor Park. Todas as notícias divulgadas sobre a passagem do empresário pela região davam a entender que ele era presidente da Hyundai Motor Company, montadora sul-coreana de automóveis, uma das maiores do mundo.

Tratado como de cortesia, com o intuito de conhecer a região, a visita foi divulgada por assessorias de imprensa das administrações regionais e em alguns casos, até entrevistas coletivas foram convocadas para registrar a presença ilustre do empresário.

No entanto, na última segunda-feira, dois vereadores de Tucunduva, cidade que também foi visitada, pediram explicações na Câmara Municipal, afirmando que Victor Park não é o presidente da montadora Hyundai Motor Company e sim representante da Hyundai Elvadores Wolk, que não tem ligação direta com a montadora que faz o HB-20. A informação foi confirmada, segundo os vereadores, pela própria montadora.

Outro vereador, esse de situação, criticou os colegas pelo pedido de informação e leu em plenário uma nota de Victor Park, na qual ele diz que nunca se apresentou como presidente da Hyundai Motor Company e sim da Hyundai Group Brasil e reconheceu que essa não tem ligação com a montadora de carros.

Ele também disse que as visitas, acompanhado da esposa, foram cortesias aos prefeitos e que em nenhum momento foi tratado de negócios ou qualquer questão politica.

De fato, quando a prefeitura de Tenente Portela enviou convite para a imprensa, Victor Park foi tratado como presidente da Hyundai Group Brasil, mas assim como ocorreu em outras cidades da região, nem o poder público, nem o próprio visitante ou a sua acompanhante nessas reuniões, a ex-vereadora de Redentora Dieke Franciane de Bona, esclareceram que ele nada tinha a ver com a multinacional coreana que é hoje uma das maiores fabricantes de veículos do mundo. As notícias publicadas com o suposto erro não foram corrigidas pelos envolvidos nos encontros.

Em tempo: no último dia 05 de junho a Hyundai Motor Company trocou de comando a empresa no Brasil e América do Sul e Central. Ken Ramirez foi nomeado presidente e CEO da fabricante na região. Ele substituiu Eduardo Jin, que desde junho de 2018 estava no cargo e, segundo informou a montadora, retornou à Coreia do Sul, sede da companhia, “onde assumirá outras funções”.

Nossa reportagem questionou a assessoria de imprensa de Tenente Portela e assim que recebermos a resposta ela será acrescentada nesta matéria.

