Redentora vacinará contra a Covid pessoas com 40 anos a partir do dia 28 de junho

O município de Redentora, através da Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Imunização comunica à população que a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de junho, estará realizando a vacinação contra a Covid 19 para pessoas com idade igual ou superior a 40 anos completos.

Essas pessoas deverão comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) tendo em mãos CPF, cartão SUS e Carteira de Vacinação.

A vacinação contra a Covid é realizada de segunda a sexta-feira, somente do turno da tarde.

Quem ainda não fez a vacina deve ir até a UBS para ser vacinado, comparecendo também no dia agendado para realizar a segunda dose.

