Mortalidade infantil cai 5% na última década no RS, aponta governo

A taxa de mortalidade infantil caiu 5% no Rio Grande do Sul entre 2010 e 2019, segundo pesquisa do Departamento de Economia e Estatística (DEE). No início da década, o índice era de 11,2 crianças mortas no primeiro ano de vida a cada mil nascidas. Já no final do período, o número chegou a 10,6 óbitos a cada mil.

O RS tem a quarta menor taxa de mortalidade do país, de acordo com o DEE. A média do estado é inferior à média nacional, de 12,4 mortos a cada mil recém-nascidos. O estado com menor mortalidade é o Distrito Federal (8,5); a maior taxa é no Amazonas (18,8).

