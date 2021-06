BM cumpre mandado de prisão em Ijuí

Nesta quarta-feira, 23, perto das 12hs, uma guarnição da Força Tática da Brigada Militar de Ijuí tomou conhecimento da existência de um mandado de prisão expedido em desfavor de um criminoso bem como da sua possível localização.

Após diligências os policiais localizaram o acusado na Rua Alfredo Steglich, sendo abordado, revistado e identificado como um homem de 55 anos, natural de Ijuí, com antecedentes criminais por ameaça e estupro.

Foi confirmada a existência do mandado de prisão em seu desfavor, pelo crime de estupro de vulnerável, então o acusado foi encaminhado a UPA para fazer exame de corpo de delito e posteriormente conduzido a Penitenciária Modulada de Ijuí.

