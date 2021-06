Frederico Westphalen: MP faz acordo com pessoas que furaram fila por vacina

Duas pessoas que furaram a fila da vacinação contra a Covid-19 em Frederico Westphalen fecharam acordo com o Ministério Público (MP) nesta semana para não serem processados. Um dos cidadãos terá de pagar 35 salários mínimos e o outro 15 salários para a justiça.

O MP não revelou a identidade dos cidadãos envolvidos. Segundo o órgão, os fatos ocorreram em fevereiro de 2021, quando os investigados, apresentando declaração falsa, foram vacinados como se realizassem atendimento ao público/recepção em estabelecimento de saúde quando, na realidade, não exerciam tais atividades.

O MP detalhou ainda que o acordo foi precedido de pedido de quebra de sigilo, deferido pelo Poder Judiciário, que culminou na quebra do sigilo fiscal das pessoas físicas investigadas e da jurídica, onde se aferiu a inexistência de vínculo empregatício, bem como de pagamentos pelos supostos serviços prestados.

