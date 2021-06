Miraguaí: Daer emite parecer favorável a construção de ciclovia e caminhódromo

O Prefeito de Miraguaí, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho) acompanhado do assessor Olnei Hermes, estiveram na terça-feira, 22/06, em audiência na diretoria do DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem em Porto Alegre.

Segundo o prefeito Pretinho, a diretoria do DAER emitiu parecer favorável a obra de ciclovia e caminhodrómo no trecho compreendido entre o frigorífico Mais Frango e o bairro Irapuá. “Os ciclistas e pedestres terão, a partir desta obra, um lugar mais seguro e livre de acidentes”, ressaltou o mandatário miraguaiense.

De acordo com o Engenheiro Civil Hermes Pimentel, o projeto de engenharia foi aprovado pela Caixa Econômica Federal com investimento no valor de R$ 300.182,39 oriundo do Governo Federal através do Ministério das Cidades. Terá 1.200 metros de extensão com 2,80 de largura, margeando a ERS-330 entre o frigorífico Mais Frango e o bairro Irapuá. Será executado com blocos de concreto intertravados e contenção lateral com meio-fio de concreto moldado.

O engenheiro acredita que com o parecer favorável do DAER, a autorização para início da obra será emitida em breve pela Caixa Econômica Federal.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.