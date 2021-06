Santo Augusto realiza dia 'D' de vacinação neste sábado,26

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Augusto vai realizar o dia 'D' de vacinação no próximo sábado, 26 de junho, no horário das 8h às 11h30min e das 13h às 16h em todas as UBSs.

Confira os grupos que serão vacinados:

Febre amarela:

• Crianças a partir de 9 meses a 5 anos e também a 3ª etapa da Gripe Influenza H1N1.

Gripe Influenza H1N1:

• Crianças de 6 meses a 5 anos

• Gestantes

• Puérperas

• Trabalhadores da saúde

• Idosos (60 anos ou mais)

• Professores

• Caminhoneiros

• Pessoas com deficiência permanente

• Pessoas com comorbidades

Referente a vacinação contra a covid-19, a secretaria de saúde estará divulgando a idade.

Lembrando que quem fez a vacina da Covid-19 deve esperar 14 dias para tomar a vacina contra a Gripe Influenza H1N1.

É obrigatório apresentar documento de identificação e carteira de vacinação.

