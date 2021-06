PRF flagra 65kg de cocaína dentro de geladeira na BR-386

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de cocaína na tarde desta terça-feira (22), na BR-386 em Montenegro. A droga estava escondida dentro de uma geladeira transportada em um caminhão.

Durante ação de enfrentamento à criminalidade, os policiais abordaram o motorista de um caminhão emplacado no Paraná. O homem informou que vinha do Paraná para Porto Alegre. Após buscas no caminhão, foram encontrados, dentro de uma geladeira, 27 quilos de cocaína e 38 quilos de pasta base da droga.

O motorista, de 46 anos e residente no Paraná, foi preso em flagrante e encaminhado para a polícia judiciária em Montenegro, assim como o veículo e a droga.

