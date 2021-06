RS deve receber nova remessa de 434,8 mil doses de vacinas da Pfizer, CoronaVac e Janssen

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou na noite de ontem,terça-feira (22) que o Rio Grande do Sul receberá 434,8 mil doses de vacinas contra a covid-19. Serão 91.800 unidades da Janssen, 147.420 da Pfizer e 195.600 da CoronaVac.

Ainda não há data confirmada para a chegada das vacinas, conforme o Executivo gaúcho.

Nesta tarde, a SES havia divulgado que seriam recebidas cerca de 140 mil doses do imunizante da Janssen. Segundo a pasta, esse número era uma previsão do Ministério da Saúde, que não se confirmou.

Esse imunizante é o único aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com dose única. O primeiro carregamento das vacinas da Janssen encaminhado ao Brasil chegou ao aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (22). São 1,5 milhão de doses de um total de 38 milhões contratadas pelo Ministério da Saúde, a serem repassadas ao Brasil até o final do ano.

