Tenente Portela contabiliza mais um óbito provocado pelo novo coronavírus

A Administração Municipal divulgou na tarde da terça-feira (22/6), uma nota de pesar comunicando o 29º óbito em decorrência do novo coronavírus em Tenente Portela. A vítima é um homem de 87 anos de idade.

O idoso morreu em sua residência na segunda-feira (21/6), no entanto, o resultado do exame PCR que comprovou a infecção por Covid-19 somente chegou à Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) no dia 22 de junho.

Segundo o boletim epidemiológico publicado mais recentemente, Tenente Portela possui 91 casos ativos da doença. Dos 1.652 moradores que contraíram o vírus, 1.532 estão curados. Ainda há 25 pessoas aguardando o resultado dos exames laboratoriais.

