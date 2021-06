Reduz a quantidade de casos ativos de Covid-19 em Tenente Portela

Nas últimas 24 horas, diminuiu de 99 para 91 o número de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela. No momento, 25 pessoas esperam o retorno dos exames laboratoriais. A atualização dos dados epidemiológicos aconteceu na tarde da terça-feira (22/6).

Desde o início da pandemia, 1.652 portelenses se contaminaram com o vírus. Deste montante, 1.532 estão recuperados e 29 morreram. O óbito mais recente foi confirmado no dia 22 de junho.

Por outro lado, nas últimas 24 horas aumentou a quantidade de domiciliados em Tenente Portela e internados no Hospital Santo Antônio (HSA) em razão da Covid-19. Agora são nove pacientes, sendo que, seis têm a infecção comprovada e três aguardam o resultado de exames laboratoriais.

O município, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), já ultrapassou a marca de 6,8 mil testes realizados para detecção do novo coronavírus. Dos 6.810 portelenses testados, 5.240 não tiveram a contaminação diagnosticada.

