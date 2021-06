Grave acidente de trânsito deixa feridos na ERS-591 em Ametista do Sul

No início da tarde desta terça-feira, 22, um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas próximo do KM-02, da ERS-591 entre Ametista do Sul e Planalto.

Segundo informações apuradas no local, se envolveram no acidente, um veículo Palio com placas de Ametista do Sul, um Cobalt, com placas padrão Mercosul, e um Corsa.

Os feridos foram atendidos pelo Samu de Planalto e Ambulância de Ametista do Sul. Dois ocupantes do Cobalt, mãe e filho, de 49 e 27 anos, moradores de Planalto, foram atendidos e encaminhados ao hospital São Gabriel. Um ocupante do Palio, foi atendido e encaminhado pelo Samu ao hospital de Planalto. Outro ocupante do Palio, um senhor de 63 anos, foi atendido no hospital São Gabriel e devido a sua condição, será transferido ao hospital de Frederico Westphalen.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência, e aguarda a chegada da Polícia Rodoviária Estadual para registro e apuração do ocorrido.

