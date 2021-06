Sede Nova realiza vacinação contra a covid-19 para pessoas acima de 50 anos

A secretaria municipal de saúde de Sede Nova está vacinando contra a covid-19 nesta terça-feira,22, pessoas acima de 50 anos. O horário de atendimento segue até 11h30, e retoma a tarde, das 13h30 às 16h30, na Unidade Básica de Saúde. O público deve apresentar RG, CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina no momento da aplicação da dose.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.