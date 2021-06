Redentora: Prazo para alistamento militar é prorrogado até 30 de agosto

O prazo para o alistamento militar obrigatório foi prorrogado para 30 de agosto. Os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2021 devem se inscrever por meio do site de alistamento militar - www.alistamento.eb.mil.br .

A modalidade de inscrição on-line é uma forma de evitar aglomerações por conta do coronavírus e também agilizar o processo para o cidadão.

Aqueles que não possuem acesso à internet devem comparecer presencialmente à Junta de Serviço Militar de Redentora, localizada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Para iniciar o processo de cadastro, o candidato deve apresentar documentos de identificação com foto e de residência que comprovem sua situação.

