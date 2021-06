Índios bloqueiam novamente a BR-285 em Água Santa

Conforme informações de usuários da BR 285, um grupo de indígenas está bloqueando novamente a BR 285 próximo ao trevo de acesso a Água Santa. O mesmo ocorreu na última sexta-feira e, naquela data, houve liberação do fluxo em alguns momentos. O trânsito é sinalizado pela PRF.

