Crissiumal inicia nova etapa de vacinação contra a covid-19

A secretaria municipal de saúde de Crissiumal informa que está vacinando contra a covid-19, as gestantes de todas as idades gestacional.Também, pessoas com 50 anos ou mais que ainda não foram vacinadas.

A vacinação é feita em frente ao setor de encaminhamento.

Qualquer dúvida, o munícipe pode ligar pelos fones (55) 3524-1495 ESF 1 E 2;

(55) 3524-1878 ESF 3 E 4, (55) 3524-2063 ESF 5.

