Brigada Militar prende homem com drogas em Santa Rosa

Na madrugada de terça-feira 22 de junho, Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira prenderam um indivíduo com drogas na avenida Borges de Medeiros em Santa Rosa.

Durante patrulhamento os policiais abordaram uma motocicleta, em revista pessoal com o condutor do veículo foram localizadas 08 pedras de crack. Diante do fato o indivíduo foi preso em flagrante. Na ação ainda foram apreendidos 01 celular, 01 chip e R$ 10,00 reais.

O preso e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os demais procedimentos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.