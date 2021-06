Especialista prevê inverno dentro da normalidade no RS

O inverno no Hemisfério Sul começou na madrugada da segunda-feira (21/6), às 00h32min, e terminará no dia 22 de setembro às 16h21min (horário de Brasília), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

De acordo com Flávio Varone, mestre em meteorologia da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), sem a influência de fenômenos climáticos globais, como El Niño e La Niña, o inverno 2021 será dentro da normalidade no Rio Grande do Sul.

Para os próximos meses, as condições climáticas deverão ser mais próximas da normalidade, com o ingresso mais regular de frentes frias, que são os principais mecanismos de chuva ao longo do inverno gaúcho. Tal condição implica na ocorrência de chuvas bem distribuídas e com volumes acima da média em alguns setores do Estado.

Nos últimos dez dias de junho espera-se chuvas expressivas, com volumes acima de 100 milímetros (mm), o que amenizará a condição de estiagem em grande parte do Estado. Porém, as primeiras semanas do inverno permanecerão frias em todas as regiões.

Em julho, o ingresso de frentes frias e massas de ar frio serão regulares e teremos precipitações ligeiramente acima da média na maioria das regiões, com temperaturas mínimas e máximas próximas da normalidade. Para agosto, são esperadas condições similares, com chuvas dentro da normalidade e temperaturas abaixo da média histórica. E em setembro, as temperaturas deverão apresentar sua elevação natural e a tendência é de diminuição da chuva na metade Sul, com precipitações normais no restante do Estado.

