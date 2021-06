Oito moradores de Tenente Portela ocupam leitos no HSA em virtude da Covid-19

Oito domiciliados em Tenente Portela estão internados no Hospital Santo Antônio (HSA) em decorrência do novo coronavírus. Seis pacientes têm a contaminação diagnosticada e os demais são casos suspeitos. Entretanto, apenas um permanece na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). As informações fazem parte do boletim epidemiológico editado na tarde da segunda-feira (21/6).

De acordo com a publicação oficial, o município possui 99 casos ativos da doença. Dos 1.646 portelenses que testaram positivo para a Covid-19 desde o começo da pandemia, 1.519 se recuperaram e 28 morreram.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), 6.785 pessoas já passaram pelo teste para verificação do novo coronavírus e 5.222 tiveram resultado negativo. Atualmente, 24 portelenses esperam o retorno dos exames laboratoriais.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.