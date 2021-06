Progressista reivindica melhorias no acostamento da ERS 317 em Coronel Bicaco

Preocupado com as atuais condições do trecho da ERS 317 – que liga a cidade de Coronel Bicaco e a BR 468, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) pediu que a Administração Municipal agende uma audiência no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) para tratar de melhorias no percurso de cerca de quatro quilômetros, especialmente no que se refere ao acostamento da pista.

— Pedimos constantemente que se coloque asfalto ou pedra brita, mas vem a chuva e termina com tudo. Para solucionar o problema é necessário a construção de um acostamento de qualidade. Isso é uma obra que cabe ao DAER — afirmou o progressista.

Luiz Flávio Rangel ainda salientou que o trecho seguidamente apresenta muitos buracos e, em alguns pontos, a vegetação avança em direção a pista.

