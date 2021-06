MPF cobra maior transparência na administração da saúde em Miraguaí

O Ministério Público Federal (MPF), de Erechim, expediu duas recomendações no âmbito de inquérito civil instaurado para apurar possíveis deficiências no controle de frequência dos profissionais da saúde do município de Miraguaí.

Não obstante a Prefeitura de Miraguaí tenha informado o acatamento das recomendações, noticiou que o registro eletrônico não estava sendo realizado, pois a máquina estava com problemas de funcionamento.

O MPF verificou, também, que no site oficial da Prefeitura Municipal não existia um campo específico para os usuários registrarem críticas e sugestões aos serviços de saúde, nem informações a respeito do local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos que prestam serviço ao município.

Por conta disso, a procuradora da República, Letícia Carapeto Benrdt, encaminhou ofício para que a Prefeitura de Miraguaí finalize o reparo ou a substituição do relógio ponto utilizado pelos servidores da Secretaria Municipal da Saúde e promova as alterações necessárias no seu sítio eletrônico a fim de incluir informações a respeito do local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos que estão a serviço do município.

