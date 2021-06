Coronel Bicaco: Edil solicita asfaltamento das ruas em Esquina Evangélica

O vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) apresentou a proposição nº 056/2021 na qual é solicitado o asfaltamento das ruas na localidade de Esquina Evangélica, em Coronel Bicaco.

— Fizemos essa indicação ao Executivo Municipal para atender uma demanda aguardada há anos por aquela comunidade. Os moradores esperam por melhorias na infraestrutura — destacou o pedetista.

Segundo o edil, havia um projeto para construir calçamento nas ruas da localidade, entretanto, sofreu alteração. — Então, pedimos agora que a Administração Municipal faça asfalto nas ruas de Esquina Evangélica. Recentemente foi realizado um trabalho de cascalhamento, mas com o tempo isso vai se danificando — argumentou Lucas Santos da Cruz.

Colocada em votação, a proposição nº 056/2021 foi aprovada de forma unânime.

