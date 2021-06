Pedetista cobra novamente a colocação de placas indicativas no interior de Coronel Bicaco

Elson Bueno Martins disse que as placas indicativas ajudarão também as pessoas de fora do município (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Elson Bueno Martins (PDT) voltou a cobrar em plenário a instalação de placas indicativas com os nomes das localidades no interior de Coronel Bicaco. — Já fiz essa solicitação em outros mandatos e não logrei êxito — lamenta o pedetista.

Para reforçar seu pedido, o edil contou que numa noite houve um incêndio em Vila São Pedro e o caminhão do Corpo de Bombeiros atrasou porque o motorista não sabia chegar até aquela comunidade.

— Não custa muito para o Departamento Municipal de Trânsito mandar confeccionar placas com os nomes das localidades do interior — ressaltou Elson Bueno Martins.

