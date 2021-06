Vereador pede a construção de quebra-molas em bairro de Coronel Bicaco

Construção de quebra-molas na Rua Firmino Dante Zanela, no bairro Engenho Velho em Coronel Bicaco. Esse é o objeto da proposição nº 059/2021 de autoria do vereador Leandro Briato (PP). Ao justificar seu pedido, ele afirmou que o intuito é fazer com que os veículos transitem em menor velocidade.

O progressista disse que ouviu relatos de moradores do bairro sobre situações que quase resultaram em atropelamentos. — Sempre há muitas crianças brincando perto da rua — reforçou o proponente.

Leandro Briato solicitou ao setor competente da Prefeitura Municipal, um estudo para definir qual o tipo ideal de redutor de velocidade que poderia ser instalado na Rua Firmino Dante Zanela. — Isso vai trazer mais segurança aos moradores — finalizou o vereador.

Posta à apreciação do plenário, a proposição nº 059/2021 foi aprovada sem votos contrários.

