Bebidas estrangeiras são apreendidas na BR 468 em Três Passos

Servidores da Brigada Militar (BM) e da Receita Federal do Brasil apreenderam 300 garrafas de bebidas estrangeiras sem o devido desembaraço aduaneiro. As mercadorias eram transportadas no banco traseiro e no porta-malas de um Hyundai HB20 abordado no Km 110 da BR 468, em Três Passos.

O automóvel era ocupado por duas pessoas. Os produtos e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo.

A ocorrência de descaminho foi registrada na manhã do sábado (19/6).

